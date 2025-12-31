Haberler

2026'ya sayılı saatler kala Alanya'da yılbaşı tedbirleri artırıldı

2026'ya sayılı saatler kala Alanya'da yılbaşı tedbirleri artırıldı
Güncelleme:
Alanya'da 2026 yılına güvenli bir şekilde girmek için polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri yılbaşı gecesi için hazırlıklarını tamamladı. Toplam 586 güvenlik personeli, ilçe genelinde denetim ve kontrol yapacak.

2026 yılına sayılı saatler kala Alanya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında güvenlik güçleri teyakkuz haline geçti. İlçe genelinde vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi amacıyla jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri görev yapacak.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde 138 personel ile 35 tim yılbaşı gecesi görev alacak. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ise 313 polis ve 82 bekçi olmak üzere toplam 395 personel, 37 ekip halinde sahada bulunacak. Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 53 personelin de denizden güvenliği sağlamak amacıyla görev yapacağı öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin, başta eğlence mekanları, meydanlar, sahil bandı ve ana arterler olmak üzere ilçe genelinde denetim ve kontrollerini aralıksız sürdüreceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
