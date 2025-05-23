Alanya'da Yasa Dışı Silahlanmaya Operasyon

Alanya'da Yasa Dışı Silahlanmaya Operasyon
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. 6 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklanarak, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yasa dışı bireysel silahlanmaya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran, taşıyan ve satışını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda; 8 adet tabanca, 13 adet av tüfeği, 8 adet tabanca şarjörü, 155 adet tabanca fişeği, 180 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplam 11 kişi hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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