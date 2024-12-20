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Alanya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 13 Gözaltı

Alanya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 13 Gözaltı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Emniyet güçleri, yapılan aramalarda dijital materyal ve belgeler ele geçirdi.

Alanya'da bahis operasyonu: 13 gözaltı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 13 kişi emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yasa dışı bahis oynatan kişilere karşı yaptığı operasyonda Alanya genelinde toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. KOM ve emniyet ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda yasa dışı bahis oynatan kişiler, işlemleri yapılmak üzere sabah saatlerinde geniş güvenlik tedbirleri ile Alanya Adliyesine sevk edildi.

Doküman ele geçirildi

Alanya İlçe Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yasa dışı bahis oynatan kişilere karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, para ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen doküman ele geçirildi.

Alanya Adliyesinde savcılık tarafından 13 kişinin sorgu ve ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - 3.Sayfa
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