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Alanya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynatan 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyal ve yasa dışı bahis faaliyetlerine ait dokümanlar ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri yasa dışı bahis oynatan kişilere karşı yaptığı operasyonda Alanya genelinde toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. KOM ve emniyet ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda yasa dışı bahis oynatan kişiler, işlemleri yapılmak üzere sabah saatlerinde geniş güvenlik tedbirleri ile Alanya Adliyesine sevk edildi.

Doküman ele geçirildi

Alanya İlçe Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yasa dışı bahis oynatan kişilere karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, para ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen doküman ele geçirildi. Alanya Adliyesinde 13 kişinin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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