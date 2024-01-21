Alanya'da yapılan uygulamalarda 2 aranan şahıs yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 2 aranan şahıs yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamada, metruk bina ve umuma açık mekanlar denetlendi. Ayrıca, 236 şahsın sorgulaması yapıldı ve 5 araca para cezası kesildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerince metruk bina, umuma açık mekanlar ve şüphelilere yönelik yapılan uygulamalarda 2 aranan şahıs yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 Ocak Cuma günü ilçede metruk bina, umuma açık mekanlar ve şüphelilere yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada; 12 metruk bina ve 7 umuma açık mekan denetlendi. Ekipler 236 şahsın sorgulamasını yaparken, 5 araca 9 bin 678 TL para cezası kesildi. 2 aranan şahıs ise yakalandı. - ANTALYA