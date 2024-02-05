Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 84 araca ceza kesildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 84 araç ve sürücüsüne toplam 211 bin 539 lira para cezası kesildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 84 araç ve sürücüsüne toplam 211 bin 539 lira para cezası kesildi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Şubat Cumartesi günü genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 595 araç kontrol edildi. 84 araç ve sürücüsüne 211 bin 539 TL cezai işlem uygulanırken 1 araç trafikten men edildi. 1 araç ise yakalandı. - ANTALYA