Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 6 araç trafikten men edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulaması sonucunda 6 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 13 Ocak tarihinde genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 800 araç kontrol edildi. 61 araç ve sürücüsüne toplam 160 bin 275 TL cezai işlem uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi. - ANTALYA