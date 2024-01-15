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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 6 araç trafikten men edildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulaması sonucunda 6 araç trafikten men edildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamalarda 800 araç kontrol edildi ve 61 araç ve sürücüsüne toplam 160 bin 275 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulaması sonucunda 6 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 13 Ocak tarihinde genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 800 araç kontrol edildi. 61 araç ve sürücüsüne toplam 160 bin 275 TL cezai işlem uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Antalya Alanya Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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