Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 36 araca 93 bin 234 TL ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 36 araç ve sürücüsüne 93 bin 234 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 14 Ocak Pazar günü genel trafik uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda; 541 araç kontrol edilirken, 36 araç ve sürücüsüne 93 bin 234 TL cezai işlem uygulandı. 1 araç trafikten men edildi. - ANTALYA