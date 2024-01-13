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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 3 araç trafikten men edildi

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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 3 araç trafikten men edildi. Uygulama sonucunda 63 araç ve sürücüsüne 122 bin 238 TL cezai işlem uygulandı ve 1 aranan şahıs yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 3 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 Ocak tarihinde yapılan uygulamalarda 533 araç kontrol edilirken, 63 araç ve sürücüsüne 122 bin 238 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda 3 araç trafikten men edildi, 1 aranan şahıs yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Alanya Güvenlik Yakalama Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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