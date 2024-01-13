Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 3 araç trafikten men edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 3 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 Ocak tarihinde yapılan uygulamalarda 533 araç kontrol edilirken, 63 araç ve sürücüsüne 122 bin 238 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda 3 araç trafikten men edildi, 1 aranan şahıs yakalandı. - ANTALYA