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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 169 araca ceza kesildi

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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 169 araç ve sürücüsüne 350 bin 360 lira para cezası kesildi. Ayrıca 15 araç trafikten men edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 169 araç ve sürücüsüne 350 bin 360 lira para cezası kesilirken, 15 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 13-14 Şubat tarihlerinde genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 976 araç kontrol edildi. 169 araç ve sürücüsüne 350 bin 360 TL cezai işlem uygulanırken, 15 araç trafikten men edildi. 3 araç ve 5 aranan şahıs ise yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Alanya Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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