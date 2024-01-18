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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 12 araca ceza kesildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 12 araç ve sürücüsüne para cezası kesildi. Uygulamalarda toplamda 18 bin 72 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından genel trafik uygulaması yapıldı. Uygulamalarda 12 araç ve sürücüsüne para cezası kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 16 Ocak Salı günü genel trafik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 222 araç kontrol edilirken 12 araç ve sürücüsüne 18 bin 72 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Antalya Alanya Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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