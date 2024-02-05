Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 12 araç trafikten men edildi
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 12 araç trafikten men edildi. Uygulama sonucunda toplamda 344 bin 181 TL cezai işlem uygulandı ve 1 aranan şahıs yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 12 araç trafikten men edildi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 4 Şubat Pazar günü genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 6 araç kontrol edildi. 150 araç ve sürücüsüne toplam 344 bin 181 TL cezai işlem uygulanırken, 12 araç trafikten men edildi. 1 aranan şahıs ise yakalandı. - ANTALYA