Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 12 araç trafikten men edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 12 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 4 Şubat Pazar günü genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 6 araç kontrol edildi. 150 araç ve sürücüsüne toplam 344 bin 181 TL cezai işlem uygulanırken, 12 araç trafikten men edildi. 1 aranan şahıs ise yakalandı. - ANTALYA