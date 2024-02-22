Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 111 araca 284 bin 608 lira ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 111 araç ve sürücüsüne 284 bin 608 lira para cezası kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 21 Şubat Çarşamba günü genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 425 araç kontrol edildi. Jandarma ekipleri 111 araç ve sürücüsüne 284 bin 608 lira cezai işlem uygularken, 6 araç trafikten men edildi. - ANTALYA