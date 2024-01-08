Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 11 araç trafikten men edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 11 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgilere göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçede genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalar sonucunda 910 araç kontrol edilirken, 159 araç ve sürücüsüne 394 bin 48 lira cezai işlem uygulandı. Ekipler bir aranan şahsı ve 1 aracı yakalarken, gerekli şartları taşımayan 11 araç trafikten men edildi. - ANTALYA