Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 103 bin 414 lira para cezası uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında toplam 103 bin 414 lira para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede uygulamalarına devam ediyor. Ekipler tarafından 30 Ocak Salı günü genel trafik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 540 araç kontrol edildi. 66 araç ve sürücüsüne 103 bin 414 lira cezai işlem uygulandı. 3 araç trafikten men edilirken, 2 sürücünün de ehliyetine el konuldu. - ANTALYA