Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 10 araç trafikten men edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulaması sonucunda 10 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 26 Mayıs tarihinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 13 araç kontrol edilirken, 103 araca cezai işlem uygulandı, 10 araç ise trafikten men edildi. - ANTALYA