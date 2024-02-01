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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 1 araç trafikten men edildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 1 araç trafikten men edildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 307 araç kontrol edildi ve 35 araç ve sürücüsüne 45 bin 252 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 1 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 31 Ocak Çarşamba günü tarihinde genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 307 araç kontrol edildi. 35 araç ve sürücüsüne 45 bin 252 TL cezai işlem uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Antalya Alanya Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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