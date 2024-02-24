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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 1.5 milyon TL ceza kesildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 526 araç ve sürücüsüne 1 milyon 506 bin 900 lira para cezası kesildi. Uygulamada ayrıca 20 araç trafikten men edildi, 2 araç ve 1 aranan şahıs yakalandı, 3 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 526 araç ve sürücüsüne 1 milyon 506 bin 900 lira para cezası kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında 22 -23 Şubat tarihlerinde genel trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda ilçe genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında 2 bin 876 araç kontrol edildi. 526 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik kuralı ihlallerinden 1 milyon 506 bin 900 TL cezai işlem uygulandı. 20 araç trafikten men edilirken, 2 araç ve 1 aranan şahıs yakalandı, 3 sürücünün ehliyetine de el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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