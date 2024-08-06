Alanya'da yapılan denetimlerde 22 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 22 sürücüye toplam 113 bin 719 TL cezai işlem uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nın trafik ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik Mahmutlar Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 120 motosiklet kontrol edilirken, kurallara uymayan 22 sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 113 bin 719 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, sürücüsünün kurallara uymadığı 8 motosiklet trafikten men edildi. - ANTALYA