Alanya'da Yangında Kıbrıs Gazisi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 72 yaşındaki kişinin, Kıbrıs Gazisi olduğu öğrenildi. Yangında gazinin eşi de dumandan etkilenerek hastaneye götürülmüştü.

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Harmandalı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede daireyi sardı. Dairede yaşayan ve yatalak olduğu belirlenen 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Divriş, yangın sırasında evde mahsur kaldı. Eşi A.D. ise kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak canını kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası evde yapılan incelemede, Ali D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen A.D. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye götürülen A.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Ali Divriş'in cenazesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor. - ANTALYA