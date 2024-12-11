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Alanya'da Yangın: Yaşlı Kadın Komşuları Tarafından Kurtarıldı

Alanya'da Yangın: Yaşlı Kadın Komşuları Tarafından Kurtarıldı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı kadın kızı ve komşuları tarafından son anda kurtarıldı. Yangının sobadan çıkan kıvılcım sonucu çıktığı kaydedilirken, itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 katlı betonarme evde yangın çıktı. Evdeki yaşlı kadın son anda kızı ve komşuları tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Alanya'nın Tepe Mahallesi 1209. Sokak'taki 2 katlı betonarme evde çıktı. Edinilen bilgilere göre sobadan çıkan kıvılcım, kısa sürede eşyaları tutuşturdu. Alevler kısa sürede eve yayıldı. Dumanı fark eden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Evde bulunan Durkadın Kocaman isimli yaşlı kadın, kızının ve komşuların yardımı ile evden çıkarıldı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında annesini çıkarmaya çalışan Gülsüm Kocaman, "Komşum aradı, 'sizin evden duman çıkıyor' diye, koştum geldim, kapının önü alev içerisindeydi. Annem yangının içerisinden merdivenlerden iniyordu. Sonra komşular geldi hortumlar ile su tutmaya başladık, sonra da itfaiye geldi" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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