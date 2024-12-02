Üye Girişi
Haberler
Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı

Muhaliflerin kontrolündeki şehre uçaklarla bomba yağdırdılar

 Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi

Muhaliflerin ağır darbe indirdiği Esad'a ilk destek o ülkeden geldi

 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi

4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istendi
Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı

Önce 14 yaşındaki çocuğu sonra kendini vurdu

Alanya'da Yangın: Engelli Kız Komşuların Yardımıyla Kurtarıldı

Alanya'da Yangın: Engelli Kız Komşuların Yardımıyla Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında, engelli bir kız komşularının yardımıyla kurtarıldı. Yangın, Demirtaş Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde meydana geldi ve ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki tek katlı müstakil ev çıkan yangın sonucu kullanamaz hale geldi. Evde bulunan engelli kız komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Yangın, dün akşam saat 20.00 sıralarında Demirtaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen nedenden ötürü çıkan yangında alevler kısa sürede evin tamamına yayıldı. içeride olduğu belirtilen Ayfer A. isimli engelli kız komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahalede bulundu.

Yangının trafo direğinden çıktığını ileri süren Ayfer A.'nın babası, "Defalarca söyledim geçen yıl da direk ateş aldı, değiştirin evde sakat çocuk var dedim. Asıl evim yukarıda ama çocuk o eve alışamadığı için burada kalıyor. Ev ateş alınca haberleri olmuş çocuğu kurtarmışlar ama ev yanmış. Düğüne gittik, damat ve kızım vardı evde" dedi.

Çıkan yangında evin tamamı kullanılamaz hale gelirken, Ayfer A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'den kritik "Suriye" mesajı: Müsaade etmeyiz
img

Türkiye sınırındaki ilerleyişi 2 ülkenin zayıflığına bağladılar
img

Fotoğraf gece yarısı Türkiye'nin yanı başında çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Halep'in Coğrafi ve Tarihi Önemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.