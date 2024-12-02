Alanya'da Yangın: Engelli Kız Komşuların Yardımıyla Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki tek katlı müstakil ev çıkan yangın sonucu kullanamaz hale geldi. Evde bulunan engelli kız komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Yangın, dün akşam saat 20.00 sıralarında Demirtaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen nedenden ötürü çıkan yangında alevler kısa sürede evin tamamına yayıldı. içeride olduğu belirtilen Ayfer A. isimli engelli kız komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahalede bulundu.

Yangının trafo direğinden çıktığını ileri süren Ayfer A.'nın babası, "Defalarca söyledim geçen yıl da direk ateş aldı, değiştirin evde sakat çocuk var dedim. Asıl evim yukarıda ama çocuk o eve alışamadığı için burada kalıyor. Ev ateş alınca haberleri olmuş çocuğu kurtarmışlar ama ev yanmış. Düğüne gittik, damat ve kızım vardı evde" dedi.

Çıkan yangında evin tamamı kullanılamaz hale gelirken, Ayfer A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA