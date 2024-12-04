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Alanya'da Yabancı Uyruklu Şüpheli, Evini Alkol İmalathanesine Dönüştürdü

Alanya'da Yabancı Uyruklu Şüpheli, Evini Alkol İmalathanesine Dönüştürdü
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Alanya'da yabancı uyruklu V.I., evinde yüzlerce litre sahte içki ürettiği gerekçesiyle tutuklandı. Jandarma ekipleri, V.I.'nın evine düzenlenen operasyonda büyük miktarda sahte alkol malzemesi ele geçirdi.

Alanya'da yabancı uyruklu bir şüpheli, evini alkol imalathanesine çevirerek yüzlerce litre sahte içki ürettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Ev, imalathaneye çevrilmiş

Yapılan çalışmalar sonucunda, yabancı uyruklu V.I. isimli şüphelinin ikametini sahte ve kaçak alkol üretiminde kullandığı belirlendi. Şüphelinin evine düzenlenen baskında, sahte alkol üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yapılan çalışma sonucunda; 150 litre şarap, 500 litre konyak, 28 adet alkol mayası, 400 adet pet şişe, 4 adet alkolmetre, 1 adet hassas terazi ve 1 adet alkol test kiti ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan V.I., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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