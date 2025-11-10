Haberler

Alanya'da Yabancı Kıza Köpeğiyle Tehdit: Tepkiler Büyüyor

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir yabancı kız, köpeğiyle oturduğu bankta alkollü bir kişi tarafından 'kesmekle' tehdit edildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki topladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bankta köpeğiyle oturan yerleşik yabancı bir kız, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi tarafından köpeği kesilmekle tehdit edildi. Sosyal medyada "Bir genç kız köpeğini eğitiyor. Bu 5 dakika sürdü. Ben oradan ayrıldım o beni takip etti" sözleriyle paylaşılan görüntülerde, kız çocuğunu tehdit eden kişiye tepki yağdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve Alanya ilçesinde olduğu belirtilen olayda, bankta köpeğiyle birlikte oturan yerleşik yabancı bir kızın yanına, kimliği henüz bilinmeyen ve alkollü olduğu iddia bir şahıs geldi. Önce köpeği çağıran şahıs, sahibinin İngilizce ısırır uyarısına aldırış etmedi, ardından ikilinin arasında sözlü münakaşa yaşandı.

"Keserim"

Köpeğe yanaşıp "Belçika Kurdu mu?" diye soran şahsa, köpeğin sahibi, "Hayır uzak dur. Seni ısırabilir, gider misin?" uyarısında bulundu. Küfür ve tehditlerine devam eden şahıs bu sefer de, köpeğe dokunup "Yallah, git buradan. Keserim" şeklinde tehdit etti. "Köpeğime dokunma" deyip ittiği şahıs ise, onun da kendisine dokunmamasını ve gitmek istemediğini söyledi. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen görüntüde, kullanıcılar saldırgan tavırlar sergileyen kişiye tepki gösterdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
