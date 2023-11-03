Alanya'da uyuşturucu ticareti yapan kişi yakalandı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan aranan bir kişiyi Oba Mahallesi'nde yakaladı. Zanlı, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu için cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı için hüküm giyen kişi yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu için aranan A.Ş'nin Oba Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi.