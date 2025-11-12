Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: Sentetik Hap ve Metamfetamin Ele Geçirildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 453 adet sentetik hap, metamfetamin ve kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik hap, metamfetamin ve kubar esrar ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 453 adet sentetik hap, bir miktar metamfetamin ve kubar esrar maddesi ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa