Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Madde ve Silah Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve döviz ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 şüpheliye ait adreste arama yapıldı. Aramalarda, 25 kilogram sentetik kannabinoid, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 183 adet 919 mm tabanca mermisi, (uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 56 bin 430 Euro ve 5 bin 500 dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA