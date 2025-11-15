Haberler

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Madde ve Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucuyla mücadele operasyonunda 25 kilogram uyuşturucu, silah ve döviz ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve döviz ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 şüpheliye ait adreste arama yapıldı. Aramalarda, 25 kilogram sentetik kannabinoid, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 183 adet 919 mm tabanca mermisi, (uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 56 bin 430 Euro ve 5 bin 500 dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
