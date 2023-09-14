Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 650 Gram Metamfetamin ve 13 Gram Esrar Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 650 gram metamfetamin, 13 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ve piyasaya metamfetamin uyuşturucu maddesini süreceklerini tespit etti.

Şüpheli şahısların üzerinde, araçlarında ve adreslerinde yapılan arama neticesinde; 650 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA