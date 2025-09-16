Haberler

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 530 Gram Kokain Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Alanya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada 530 gram kokain ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 530 gram kokain ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir şüphelinin evinde ve aracında arama gerçekleştirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonunda, 530 gram kokain ile 2 cep telefonu bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
