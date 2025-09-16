Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 530 Gram Kokain Ele Geçirildi
Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Alanya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada 530 gram kokain ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
