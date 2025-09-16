Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 530 Gram Kokain Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 530 gram kokain ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir şüphelinin evinde ve aracında arama gerçekleştirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonunda, 530 gram kokain ile 2 cep telefonu bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA