Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 650 gram sentetik uyuşturucu, esrar, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında 650 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.