Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çok miktarda metamfetamin ve sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı sivil ekiplerince yürütülen takipli narkotik ve planlı istihbarat faaliyeti kapsamında, Mahmutlar Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli Z.Y.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerce yapılan aramalarda 1 kilo 230 gram metamfetamin ve 4 bin 500 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Z.Y. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA