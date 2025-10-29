Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.230 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan aramada bir kişinin üzerinden bin 230 gram metamfetamin ve 4 bin 500 kullanımlık A4 ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele karşı yürütülen çalışmalar sonucu Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda 1 şüpheliye yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan aramada bin 230 gram Metamfetamin ve 4 bin 500 kullanımlık A4 Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA