Alanya'da Uyuşturucu Operasyonları: 317 Şüpheli Yakalandı
Alanya'da polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında toplam 317 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 8 kilo 251 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 48 şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından 1 Temmuz-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 210 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 317 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çeşitli türlerde toplam 8 kilo 251 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 48 şüpheli tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 1 Temmuz- 13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlenen 210 operasyonda 317 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 48'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 269'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gerçekleştirilen operasyonlarda; 4 kilo 53 gram esrar, 2 kilo 487 gram metamfetamin,1 kilo 150 gram bonzai, 542 gram kokain, 19,34 gram eroin, 28 bin 517 adet Sentetik Kannabinoid (A4), 7 bin 206 adet sentetik ecza, 42 kök Hint keneviri ele geçirildi. - ANTALYA