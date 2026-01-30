Haberler

Alanya'da umumi tuvaletin camları ve seramiklerini kırdılar

Alanya'da umumi tuvaletin camları ve seramiklerini kırdılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından umumi tuvalet tahrip edildi. Mahalle muhtarı, kamu malına zarar verilmesini kabul edilemez buldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde umumi tuvalet, gece kimliğii belirsiz kişiler tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Olay, Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, herkesin kullanımına açık olan tuvaletin camları ve seramikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Yaşanan olaya tepki gösteren Tosmur Mahallesi Muhtarı Yakup Gündoğan, kamu malına zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Gece saat 03.00-03.30 civarında 2-3 kişi Tosmur tarafında bulunan tuvalette ne varsa kırmışlar. Buradakilerin size ne zararı var? Burası bir ihtiyaç. Adalet peşinizde, mutlaka adalete teslim olacaksınız" dedi.

Olayla ilgili yetkililere bilgi verilirken, faillerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu

Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halılarını Türk ustalar dokudu