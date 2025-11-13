Haberler

Alanya'da Uçurumdan Düşen İki Ukrayna Turisti Kurtarıldı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde yürüyüş yaparken uçurumdan düşen Ukrayna uyruklu iki turist, AFAD ve diğer ekiplerin başarıyla gerçekleştirdiği operasyonla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yürüyüş yaparken uçurumdan düşerek mahsur kalan Ukrayna uyruklu 2 turist, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alanya ilçesi Dim Çayı mevkiinde dün gece 01.30 sıralarında meydana gelen olayda Ukrayna uyruklu Sofia Z. (24) ve ismi öğrenilemeyen bir erkek, yürüyüş yaptıkları sırada uçurumdan düşerek mahsur kaldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen konuma gelen ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışma ile 2 turisti ipli düzenek yardımıyla sepet sedyeye bağlayarak bulundukları yerden kurtardı. Yaralı 2 turist, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
