Alanya'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta Boğazı Kesilmiş Ceset Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mustafa Turaç, uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Bektaş Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanan 07 AGC 074 plakalı hafif ticari aracın arka koltuğunda ceset buldu. Bölgeye gelen Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları incelemede, boğazı kesilmiş kişinin Mustafa Turaç'a ait olduğunu belirledi. Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Turaç'ın ölüm haberini alan yakınları olay yerine geldi. Cenaze savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.