Alanya'da Tütün ve Alkol Satışlarına Ağırlık Denetim

Alanya'da Tütün ve Alkol Satışlarına Ağırlık Denetim
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan denetimlerde, tütün ve alkol satış izin belgesine sahip olmayan 21 işletmeye toplam 2 milyon 58 bin 217 TL ceza kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tütün ve alkol satışlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, satış izin belgesi bulunmayan işletmelere ağır cezalar uygulandı.

Alanya Kaymakamlığı denetim ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan denetimlerde, tütün ve alkol satış izin belgeleri titizlikle incelendi. Denetimler kapsamında toplam 380 işletme kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, 21 işletmenin gerekli satış ruhsatı olmadan tütün ve/veya alkol satışı yaptığı tespit edildi. Yasa dışı satış yaptığı belirlenen bu işletmelere yönelik idari işlemler başlatılırken, toplam 2 milyon 58 bin 217 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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