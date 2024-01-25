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Alanya'da Türk Bayrağını Kesip Kaçan Şüpheli Tutuklandı

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Alanya'da bir iş yerinin önünde asılı olan Türk bayrağını bıçakla kesen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri üzerine polis, şüphelinin kimliğini tespit ederek yakaladı.

Alanya'da bir iş yerinin önünde asılı olan Türk bayrağını bıçakla kesen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Antalya'nın Alanya ilçesi çarşı merkezinde bir lokantanın önünde gece saatlerinde meydana geldi. Kamera görüntülerinde bir kişi elindeki bıçakla iş yerinin önünden geçerken birden geri dönerek elinde bulunan bıçakla asılı olan Türk bayrağını kesti. Dükkan sahibi ve çalışanlar sabah iş yerine geldiğinde bayrağın altının kesilmiş olduğunu fark etti. Olay yerine gelen ekipler, iş yeri ve çevre esnafın kameralarını incelemeye aldı. Polis, iş yeri sahipleri ve çalışanlarının ifadesine başvurdu. Olaya büyük tepki gösteren iş yeri sahibi ise bu kişiden şikayetçi olduklarını ve en kısa sürede bu şahsın yakalanmasını istedi. Kesilen bayrak, hemen yan tarafta bulunan terziye götürülerek dikildi.

Gece saat 21.51 sıralarında iş yeri önünden kaldırımda elinde bıçakla yürüyen sakallı bir şahıs bir anda geri dönerek bayrağın olduğu yere doğru yöneldi. Güvenlik kameraları bayrağın bulunduğu alanı görmezken, kameraya yansıyan görüntülerde şahsın bayrağı kestikten sonra kestiği parçayı montunun sağ cebine, bıçağı ise sol cebine koyarak olay yerinden uzaklaştığı gözlendi.

Görüntülerden şahsın fotoğrafını çıkartan polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Kısa sürede şahsın kimliğinin tespit edilmesinin ardından bir eve yapılan baskında olayı gerçekleştiren S.Ö. bıçakla birlikte yakalandı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Alanya Tutuklama Güvenlik Antalya Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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