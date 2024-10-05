Alanya'da Tur Midibüsleri Çarpıştı: 12 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki tur midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada aralarında turistlerin de bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi

Kaza, saat 10.30 sıralarında Antalya- Alanya D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine giden 07 BPS 627 plakalı tur midibüsü ile yol kenarında otele müşteri indiren 29 S 0073 plakalı tur midibüsüyle çarpıştı. Kazada biri araç sürücüsü ve aralarında uyrukları öğrenilemeyen turistlerin de bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - ANTALYA