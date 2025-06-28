Alanya'da Trafik Kazası: Lise Müdür Yardımcısı Hayatını Kaybetti

Alanya'da Trafik Kazası: Lise Müdür Yardımcısı Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, lise müdür yardımcısı Sinan Akdal yaşamını yitirdi. Motosikletiyle bir otobüsle çarpışan Akdal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında lise müdür yardımcısı hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Alanya'nın Türkler Mahallesi Adin Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dimitar Ivanov Tsolov (62) idaresindeki yabancı plakalı otobüs ile Sinan Akdal (36) yönetimindeki 07 CAF 933 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Sinan Akdal otobüsün altına girdi. Olay yerine gelen ambulans ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, motosiklet sürücüsü Akdal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Sinan Akdal'ın Okurcular Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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