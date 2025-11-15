Haberler

Alanya'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazanın detayları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi Hatipoğlu Caddesi'nde meydana geldi. M.Ş. (72) yönetimindeki 07 NIL 82 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen N.G. (52) idaresindeki Isuzu marka 07 NAM 24 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.Ş. ile yanında yolcu olarak bulunan G.Ş. (70) yaralandı. Yaralılar ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, kaza anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

