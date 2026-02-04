Haberler

Alanya'da çarpışan araba alev topuna döndü

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu bir araç alev alarak yandı. Kazada can kaybı yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, kazanın ardından araçlardan biri alev alarak yandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Alanya'nın Avsallar Mahallesi Konak Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.K. idaresindeki 07 HUE 21 plakalı wolkswagen marka otomobil, Rubi Otel kavşağından D-400 karayoluna çıkış yaptığı esnada, karayolu üzerinde seyir halinde olan K.A. kullandığı 20 BEB 09 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından Fiat marka otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Kazada can kaybı yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle D-400 karayolunda kısa süreli aksama yaşanırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

