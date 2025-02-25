YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

Erdoğan'a yol arkadaşı olan Mesut Özil sessizliğini bozdu
Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun

Ankara kulislerine bomba gibi düşen transfer iddiası
Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde virajda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada aynı araçta bulunan 4 kişiden biri olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece 23.45 sıralarında Alanya'nın Kestel Mahallesi Dim çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdi S. Y. (29) idaresindeki 33 AGD 887 plakalı Honda marka otomobil Dimçayı mevkiine geldiğinde viraja girdiği sırada yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından yolcu olan Ersin Barcın'ın (41) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılardan otomobil sürücüsü Abdi Semih Y. (29) ve otomobilde yolcu olan Abdullah A.(35) ile Senar S. (44) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü şarkıcı formunun sırrını verdi
img

Resmi araçla kaza yaptı, çarptığı araçların markasını görünce yıkıldı
img

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri

Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

Başına geleceklerden habersiz! 10 saniye sonra dehşeti yaşadı
Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

İşte 90 dakikada kazandığı para
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği 'kıyamet' tarihi geldi

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
Rezil olduk! 'Maymun krizi' Dünya basınında

Rezil olduk! "Maymun krizi" Dünya basınında

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.