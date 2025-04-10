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Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.

Kaza, bugün gece saat 03.50 sıralarında Alanya'nın İmamlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İmamlı Mahallesi istikametinden Alanya yönüne doğru seyir halinde olan Murat Ç. (37) idaresindeki 31 ADC 538 plakalı tıra, aynı yönde ilerleyen Mehmet N. T'nin (25) kullandığı 07 MNT 77 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişiden sağ ön koltukta oturan Mustafa Toksöz (26) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü otomobil sürücüsü ve ile arka koltukta yolcu olarak bulunan Şükrü T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılırken, tır sürücüsü Murat Ç. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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