Alanya'da trafik denetimlerinde 70 araca ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 70 araca 166 bin 917 TL ceza kesildi, eksiklikleri bulunan 2 araç ise trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri tarafından genel trafik uygulaması gerçekleştirildi. Trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla yapılan denetimlerde bin 5 araç kontrol edilirken yapılan kontrollerde, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 70 araca toplam 166 bin 917 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında eksik evrak ve çeşitli teknik eksiklikler tespit edilen 2 araç ise trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, trafik düzenini sağlamak ve sürücülerin kurallara uymalarını teşvik etmek amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. - ANTALYA