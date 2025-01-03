Alanya'da Trafik Denetimlerinde 2.7 Milyon TL Ceza Uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri denetim uygulamalarında toplamda ilçe genelinde 2 milyon 700 bin 560 TL para cezası uyguladı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçe genelinde yaptığı uygulamalarda rekor ceza uyguladı. Emniyet bölgesinde bin 656 araç kontrol edilirken, 515 araç ve sürücüye 2 milyon 409 bin 974 TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca emniyet bölgesinde gerçekleştirilen kontrollerde 48 araç ise trafikten men edildi. Jandarma bölgesinde ise 939 araç kontrol edilirken, 101 araca 290 bin 586 lira para cezası uygulandı. 5 araç ise trafikten men edildi.

Yapılan kontrollerde ilçe genelinde 2 bin 595 araç kontrol edilirken, 616 araç ve sürüye ise toplamda 2 milyon 700 bin 560 TL rekor ceza uyguladı. 53 araç ise trafikten men edildi. - ANTALYA