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Alanya'da Trafik Denetiminde 315 Sürücüye Cezai İşlem

Alanya'da Trafik Denetiminde 315 Sürücüye Cezai İşlem
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 315 sürücüye toplam 790 bin 495 TL ceza kesildi. Ayrıca 10 araç trafikten men edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde kurallara uymayan 315 sürücüye toplam 790 bin 495 TL cezai işlem uygulanırken, 10 araç ise trafikten men edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, trafik güvenliğini artırmak amacıyla genel trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 848 araç kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda, 315 araç ve sürücüye toplamda 790 bin 495 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 10 araç trafikten men edildi. Trafik güvenliğinin sağlanması için benzer uygulamaların devam edeceğini belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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