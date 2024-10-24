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Alanya'da Tankerin Motosiklete Çarpması Sonucu Kaza: Bir Yaralı

Alanya'da Tankerin Motosiklete Çarpması Sonucu Kaza: Bir Yaralı
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Alanya'da akaryakıt taşırken motosiklete çarpan tanker, kazaya neden oldu. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya'da akaryakıt taşıyan tankerin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Alanya'nın çevre yolu güzergahında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Mersin'den Antalya yönüne giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 BKK 803 plakalı motosiklete, akaryakıt yüklü tanker çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen genç, park halinde bulunan tırın altına girdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Alanya Devlet Hastanesine götürdü. Kazaya karışan motosiklet ise çekici vasıtasıyla emniyet garajına götürüldü.

Olay anı bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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