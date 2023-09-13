Alanya'da taksiciye tehdit ve araç hasarı iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde taksici Mehmet Yılmaz, Antalya'ya müşteri götürdüğü sırada meslektaşları tarafından tehdit edilip, aracına zarar verildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, 25 Ağustos Cuma günü taksici Mehmet Yılmaz'ın Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nden Antalya'daki bir alışveriş merkezine müşteri götürdüğü esnada yaşandı. AVM'ye bıraktığı müşterilerini beklediği esnada aracının önüne gelen bir taksici, Mehmet Yılmaz'a bu noktada duramayacağını söyleyip, diğer taksicilere de haber verdi. Bölgeye gelen bir grup taksici, iddiaya göre Mehmet Yılmaz'ı tehdit edip, müşterisi içindeyken aracına zarar verdi. Olayla ilgili savcılığa başvuran Mehmet Yılmaz, bu tür olayların önlenmesi için yetkililerden destek talep etti.

Mehmet Yılmaz, Misafirimi Alanya'dan getirdiğimi ve geri götüreceğimi söyledim. Ancak bir kişi, 'Buradaki taksi durağına söylediniz mi' diye sordu ve tartışma başladı. Ardından 10-15 kişi araca saldırdı, kapıları zorladılar ve aracın arka tarafını parçaladılar. Beni zorla indirmeye çalıştılar dedi.

Bu tür olaylardan utanç duyduğunu vurgulayan Yılmaz, taksicilerin müşterilerini aldıkları yere güvenle götürmeleri gerektiğini kaydetti. Yılmaz yaşadığı olayın bir kısmını ise cep telefonunun kamerasıyla kaydettiğini, görüntülerde taksicilerin kendisinin önünü kesmesinin yer aldığını anlattı.