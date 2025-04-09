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Alanya'da Şüpheli Valizden Elbise Çıktı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir çay bahçesinde bulunan şüpheli valizden elbise çıktı. Olay, iş yeri çalışanlarının durumu bildirmesiyle ortaya çıktı.

Alanya'da şüpheli valizden elbise çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir çay bahçesindeki şüpheli valizden elbise çıktı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Alanya'nın Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesinde bulunan İskele çay bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçede bulunan sahipsiz valizi gören iş yeri çalışanları durumu 112 Acil Durum Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Bomba imha uzmanı, şüpheli valizin bulunduğu alana yaklaşarak valizi dikkatlice inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda valizin içinde kıyafetler bulunduğu tespit edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - 3.Sayfa
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